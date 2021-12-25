Раиси: Иран готов дать отпор на враждебные действия в регионе

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран готов дать отпор на любые враждебные действия и этот ответ «изменит баланс сил в регионе», передает «Анадолу».

Раиси обратился к участникам военных учений «Великий пророк-17», продолжавшихся в Персидском заливе с 20 по 24 декабря, с участием элитных частей Корпуса стражей исламской революции.

«Любые враждебные действия врага получат масштабный и решительный ответ со стороны вооруженных сил ИРИ. Этот ответ во многом изменит стратегический баланс сил в регионе», — заверил президент.

Примечательно, что заявление Раиси прозвучало на фоне угроз израильских официальных лиц, допустивших «военную операцию против ядерных объектов Ирана».