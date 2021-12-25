Пашинян рассказал об итогах встречи с Алиевым внепарламентским силам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел очередную встречу с представителями внепарламентских сил. Пашинян напомнил, что, как и было условлено на предыдущем собрании, он увиделся с ними по итогам своего визита в Брюссель, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Как всегда, я хочу поделиться с вами последними сведениями, и выслушать ваши мнения и ваш анализ», — заявил Пашинян.

Обсуждались и другие вопросы политической повестки дня.

Во встрече приняли участие председатель партии «Республика» Арам Саркисян, лидер Либеральной партии Самвел Бабаян, представитель партии «Альянс» Тигран Арзаканцян, председатель партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян, глава партии «Суверенная Армения» Давид Санасарян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии «Единая родина» Мгер Тертерян, глава Консервативной партии Микаэл Айрапетян.