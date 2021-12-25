Иран закрыл границы с соседними странами из-за «омикрона»

Согласно решению иранского Национального комитета по борьбе с коронавирусом, с 25 декабря Иран на 15 дней закрыл границы с соседними странами.

Об этом сказал сегодня представитель Таможенной администрации Ирана Рухулла Латифи.

По его словам, причиной этому является предотвращение распространения штамма «омикрон» коронавируса.

Латифи добавил, что Иран закрыл пограничные таможенные пункты с Азербайджаном, Турцией, Ираком, Пакистаном, Афганистаном и другими странами. Пересекать границы могут дипломаты и лица с семьями, имеющие разрешение на постоянное проживание, образование, лечение и торговлю.

«Все погранично-пропускные пункты по торговле с соседними странами функционируют, и никаких ограничений не устанавливалось», — цитирует его Trend.