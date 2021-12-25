Ассоциация друзей Азербайджана во Франции выразила протест против незаконного визита в Карабах Валери Перкес

Ассоциация друзей Азербайджана во Франции выразила протест против незаконного визита в Карабахский регион Азербайджана кандидата в президенты от партии Республиканцев Валери Перкес совместно с депутатами Бруно Ритейро и Мишель Барнье.

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой.

В заявлении за подписью президента Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, вице-президента группы дружбы Франция-Азербайджан в Нацассамблее Франции Жерома Ламбера говорится, что данный шаг госпожи Перкес носит провокационный характер, так как город Ханкенди международными структурами признается как часть территории Азербайджана: «Визит на эти территории невозможен без разрешения властей Азербайджана. Если госпожа Перкес желает защищать мир, должна начать с повторения уроков по истории. Посещая Карабах, нарушая суверенитет Азербайджана, она совершает провокацию и лишает себя права играть какую-либо роль в создании мира».

Отмечается, что Азербайджан как и Франция – светское государство: «Поэтому мы не можем понять, почему заявления, сделанные во время этой предвыборной кампании, направлены на преувеличение так называемой религиозной угрозы в отношении восточных христиан. На территории Азербайджана, который несколько раз за последние годы посещал Папа Римский, христиане проживают абсолютно спокойно».

Ассоциация доводит до сведения, что карабахский конфликт был конфликтом между двумя государствами исключительно из-за территорий: «Армения, несмотря на порицание Совбеза ООН, в течение тридцати лет держала под военной оккупацией почти 20% азербайджанских земель. Возвращение этих земель законным путем в минувшем году после восстановления прекращения огня должно расцениваться как победа международного права, как освобождение Францией от германских оккупантских сил Эльзаса и Лотарингии в 1918 году».

Ассоциация друзей Азербайджана считает, что Франция и ее представители ради работы в направлении устойчивого мира должны уважать элементарные нормы международного права, показывая свою беспристрастность.

«Госпожа Перкес из-за мелких политических расчетов намеренно закрыла на это глаза, и она далека от позиции, предполагающей ответственность в поиске мира, на которую она претендует», — цитирует заявление Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Report.