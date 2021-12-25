Клаус Мюллер стал новым гендиректором ООО «Aztelekom»

Состоялось новое назначение на должность генерального директора телекоммуникационного оператора Азербайджана ООО «Aztelekom».

На эту должность назначен немец Клаус Мюллер. Ранее Клаус Мюллер занимал должность исполнительного директора ООО Azerfon, а также являлся главным операционным директором Deutsche Telekom в сфере зарубежных операций с мобильной связью в 12 европейских странах.

Целью нового назначения является организация управления в учреждении в соответствии с мировой практикой, модернизация и расширение сети услуг.