Председатель правления акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В поздравлении говорится: «Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени правления Публичного акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем — 60-летием со дня рождения.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, плодотворной и успешной деятельности, новых масштабных свершений на благо Азербайджана».