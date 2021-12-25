Озвучено количество дорог, отремонтированных за последние 18 лет

В Азербайджане за 2003-2021 годы построено, реконструировано и отремонтировано 19,2 тыс. км новых дорог, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Так, за отчетный период было построено 460 новых мостов, дорожных развязок и автомобильных туннелей, отремонтировано 95

Согласно информации, в период с 2003 по 2021 годы в Баку было построено 83 развязок и туннелей, отремонтировано 4. Кроме того, в столице построено 99 подземных и надземных пешеходных переходов, отремонтировано 11. Построено, реконструировано и отремонтировано 2010,5 км дорог.