Алиев: Сегодня армянская армия – это уже побежденная армия

25 декабря, 00:32, 2021

«Вторая Карабахская война показала кто есть кто. Вторая Карабахская война продемонстрировала несгибаемую волю Азербайджанской армии, азербайджанского народа».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 24 декабря на открытии воинской части в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Глава государства отметил:

«Сегодня армянская армия – это уже побежденная армия. Азербайджанская же армия – это армия-победительница!»

«Сегодня армянской армии нет. Если Армения попытается вновь стать источником опасности для нас, то их конец будет таким же, как и во Второй Карабахской войне».

«Мы никогда не можем позволить, чтобы была создана какая-либо угроза нашему народу, государству, территориальной целостности. Если мы увидим такую угрозу даже за пределами страны, то никто не сможет остановить нас. Так же, как в течение 44 дней нас пытались остановить, нам угрожали, на нас оказывали давление, нам грозили, но никто не смог нас остановить», — добавил президент.

«Говорили, что если начнется война, то армянские танки окажутся на улицах Баку. Все эти высокомерные выражения были выброшены на мусорную свалку. Да, армянские танки появились в Баку, их привезли мы. Показали их на военном параде, параде Победы на площади Азадлыг. Сегодня они как олицетворение силы Азербайджанской армии и поражения армянской армии демонстрируются в Парке военных трофеев. Отныне мы всегда будем жить как победоносный народ и государство-победитель», — отметил глава государства.