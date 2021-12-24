Пашинян затронул вопрос о предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС

Вопрос предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС связан с общим переговорным процессом по нормализации армяно-азербайджанских отношений, разблокировки коммуникаций в регионе и т.д. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе пресс-конференции в режиме онлайн, пишет «Спутник».

Почетный председатель Высшего эконмического совета ЕАЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил на заседании Высшего совета 10 декабря, что Азербайджан может стать страной-наблюдателем в ЕАЭС.

«Если мы увидим перспективу общего урегулирования отношений, то эту тему мы всерьез рассмотрим. В любом случае мы рассмотрим, если начнется официальный процесс, если Азербайджан выразит подобное желание. Но наша позиция будет зависеть от общего переговорного процесса», — отметил Пашинян, добавив, что озвучить какую-то однозначную позицию пока не готов, в первую очередь потому, что официального запроса [на предоставление статуса Азербайджану] не поступало.