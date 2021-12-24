Рауф Раджабов: Встреча в Санкт-Петербурге необходима для реализации решений, принятых в ходе сочинской встречи

Не исключено, что в ходе предстоящего саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, по инициативе России может состояться еще одна встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом в беседе с «Минвал» заявил политический аналитик, главный редактор Информационно-аналитического агентства «3rd View» Рауф Раджабов, комментируя сообщение о том, что 28 декабря в Санкт-Петербурге ожидается неформальная встреча лидеров стран СНГ.

Как считает эксперт, данная встреча возможна. По его словам, еще одна встреча необходима по одной простой причине. Это реализация всех решений, принятых в ходе сочинской встречи, проведенной 26 ноября. При этом наш собеседник упомянул о том, что Ереван де-факто и де-юре по сей день выполнил «домашнее задание» всего лишь по одному вопросу, назначив спецпредставителя по урегулированию армяно-турецких отношений.

Что касается урегулирования армяно-азербайджанских отношений, то до сих пор не создана комиссия по вопросам делимитации и демаркации госграницы. Хотя данная комиссия уже должна была быть создана.

Также остается непонятной ситуация по трехсторонней рабочей группе в ранге вице-премьеров в вопросах, касающихся транспортных коридоров, логистике и так далее. Нет четко заявленных положений, где указано о проделанной работе со стороны трехсторонней группы.

«То же самое касается Большого политического соглашения. Должна была начата работа по подготовке данного документа. Всего этого нет. А они должны были быть. Ни одно «домашнее задание» армянская сторона не выполнила. Если встреча в Санкт-Петербурге и состоится, то это произойдет по требованию азербайджанской стороны, чтобы в уходящем году все перечисленное выше было исполнено.

В противном случае, можно ожидать очередных провокаций со стороны Еревана. Пашинян ищет определенную поддержку среди оппозиционных фракций и блоков, таких как «Армения» и «Честь имею», которые отказали ему в проведении закрытых обсуждений по Карабаху. Пашинян тянет время. Он ищет выход, чтобы не реализовывать все эти положения и решения, которые были достигнуты в Брюсселе. Когда в роли гарантов выступили Евросоюз и НАТО. Если последуют провокации, мы ответим. Все это может привести не к урегулированию, а эскалации ситуации», — отметил Р.Раджабов.

Бахтияр Сафаров