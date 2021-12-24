Натик Джафарлы: Население еще не получило обещанных денег, а цены уже подскочили вдвое

Ежедневно в социальных сетях поднимаются вопросы о ненормальном росте цен буквально на все. «Только жизнь человеческая по-прежнему не стоит ни гроша», горько вздыхают пожилые люди, опустошая свои тощие кошельки в магазинах и супермаркетах города. В социальных сетях обсуждаются странные «скидки», от которых больше теряешь, нежели приобретаешь, и люди уже всерьез задумались, во сколько им «влетит» празднование Нового года, и смогут ли они прожить до обещанного правительством повышения зарплат и пенсий?

Сотрудник «Минвала» обратился с вопросами к экономическому эксперту Натику Джафарлы, который объяснил, с чем именно связан катастрофический рост цен в стране.

— В Азербайджане, начиная с середины 2021 года, повышение цен сильно ускорилось. Даже по официальным данным, продуктовая инфляция уже подошла к отметке 15%, — отметил Н. Джафарлы, особо подчеркивая момент, что это — официальная информация, и она говорит о том, что цены на продукты растут максимальными темпами. А если официальная инфляция цен на продукты находится на уровне 15%, то неофициально цены поднялись еще больше, может быть, в 2 раза.

— К сожалению, у нас в стране кроме официальной Госстатистики, нет альтернативных источников, чтобы мы могли узнать более точные и прозрачные цифры, максимально соответствующие реальной действительности. Но, к сожалению великому, у нас нет этих институтов.

— Скажите, что обусловило такой резкий скачок цен в Азербайджане?

— Повышение цен ускорилось по разным — объективным и необъективным причинам. Если следовать официальной причине, то во всем мире инфляционные процессы сильно выросли, рост цен зафиксирован повсеместно, и естественно в Азербайджане наблюдается тоже самое. Но существуют и внутренние проблемы, сильно влияющие на формирование цен в стране. Правительство в начале этого года приняло решение о повышении цен на дизельное топливо, на бензин, на коммунальные услуги, что для малого и среднего бизнеса является территорией больших рисков и затрат. Как результат, повышение цен на топливо дало свои негативные плоды: инфляция в Азербайджане ускорилась, особенно в продуктовом сегменте, так как в сельском хозяйстве дизельное топливо играет огромную роль, и его цена заложена в себестоимость продукции (в некоторых отраслях это 40-45% от себестоимости продукции).

Далее: уже подписаны и озвучены некоторые официальные документы о том, что с 1 января будут повышены зарплаты и пенсии многим гражданам, повысится так же и минимальная зарплата – на 20%. Казалось бы, благое дело, но обратите внимание: население еще не получило обещанных правительством надбавок, но одно только заявление о повышении пенсий и зарплат значительно ускорило инфляционные процессы. Рынок в ожидании того, что люди будут получать больше (а соответственно, и платить) уже начал ускоренным темпом повышать цены на продукты питания.

Сейчас перед Новым годом крупные большие супермаркеты страны объявили большие «скидочные» компании. Желательно, чтобы слово счидочные вы обязательно закавычили, потому что в Азербайджане, к сожалению, эти компании не более чем простое мошенничество с цифрами. Предположим, майонез стоит 3 маната 40 гяпиков. За неделю до начала «скидочной компании» цена повышается до 5 манатов 80 гяпиков. А потом, когда объявляется «скидка», цена майонеза опускается до первоначальной цены, за которую эту продукцию и предполагалось изначально продать, то есть за 3 маната 40 гяпиков. Поэтому такие на самом деле нужные компании в нашей стране не дают такого эффекта, как, скажем, в европейских странах, где во время скидок потребитель реально экономит на покупках немалые деньги. В США, к примеру, люди перед Рождеством ждут скидки на продукты, одежду, мебель и электротехнику. И реально экономят, так же как и на Черной пятнице. У нас же «скидочная» система работает в ущерб благосостоянию потребителя, и компаний, реально снижающих цены на продукты и продукцию на самом деле очень мало. И потому я убежден, что инфляционные процессы в следующем году будут расти такими же ускоренными темпами, этому росту будут способствовать инфляционные процессы у торговых партнеров Азербайджана, а так же несомненный факт роста денежной эмиссии на рынке: повышенные правительством страны зарплаты и пенсии, а так же социальные пособия граждан дополнительно выведут на рынок более миллиарда манатов, что, несомненно, будет еще больше действовать на усиление инфляционных процессов в стране.

Яна Мадатова