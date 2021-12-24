Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции поздравил президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов в президентской деятельности во имя процветания и развития Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Турции за внимание и поздравления.

Подчеркнув, что азербайджано-турецкие дружественные и братские отношения постоянно развиваются во всех сферах, главы государств выразили уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и впредь расширяться и укрепляться.

В ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы развития отношений между двумя странами.