Захарова: Мы ведем дело к скорейшему запуску конкретных транспортных проектов на Южном Кавказе



Как и договорились лидеры Азербайджана, России и Армении в Сочи, мы ведем дело к скорейшему запуску конкретных транспортных проектов.

Об этом сказала в пятницу в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Те инициативы, которые идут по итогам встречи в Брюсселе, развивают трехсторонние договоренности от 26 ноября текущего года. Их предметное обсуждение продолжается по линии трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров. В рамках этого механизма рассматривается весь комплекс разблокирования транспортных, экономических связей на Южном Кавказе, включая восстановление как железнодорожного, так и автотранспортного сообщения в регионе», — отметила она (Цитата по Тренд).