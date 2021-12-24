В МИД России прокомментировали заявление Шарля Мишеля о демаркации армяно-азербайджанской границы

«Россия в вопросе делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы исходит из Сочинского соглашения от 26 ноября”.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, комментируя заявление председателя Европейского Союза Шарля Мишеля об участии экспертов ЕС в процессе делимитации границ, передает АПА.

Она напомнила, что в Сочинском соглашении упоминается о создании по просьбе сторон при поддержке России двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границ:

«Наряду с этим мы приветствуем международные усилия, направленные на нормализацию азербайджано-армянских двусторонних отношений. Очень главным вопросом здесь является учет региональных реалий и согласие Баку и Еревана. Со своей стороны мы готовы продолжать оказывать необходимую помощь и Азербайджану, и Армении».