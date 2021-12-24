Захарова рассказала, о чем будут говорить на неформальном саммите лидеров глав СНГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила обсуждение региональных тем на традиционной неформальной встрече лидеров глав СНГ, которая проводится в конце года. Об этом она заявила на брифинге, передает «Спутник-Армения».

«Формат не предусматривает фиксированной повестки дня, проходит в свободной дискуссии. По традиции лидеры стран Содружества подведут итоги работы организации в текущем году, определят основные задачи на перспективу», — сказала Захарова.

По ее словам, по традиции уделяется внимание вопросам многопланового взаимодействия в рамках СНГ, проходит сверка позиций по основным международным, региональным темам. Могут обсуждаться любые темы.