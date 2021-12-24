ЦБ Турции в ходе валютных интервенций влил в рынок более $1,3 млрд



Объем иностранной валюты, проданной Центральным банком Турции во время двух прямых рыночных интервенций в начале декабря, составил $1,35 млрд. Об этом сообщил в пятницу Центробанк республики на своем сайте.

Всего в декабре, когда турецкая лира начала усиленно терять в цене, ЦБ провел пять валютных интервенций, первые из них состоялись 1 и 3 декабря. По принятым правилам официальные объемы этих вливаний раскрываются спустя 15 суток.

Таким образом, 1 декабря банк насытил рынок $844 млн, а 3 декабря продал еще $504 млн. Как отмечает телеканал CNN Türk, ЦБ провел интервенции впервые за последние семь лет в связи с тем, что, по мнению его экспертов, стоимость валют в последнее время нездоровая и не отражает реальной ситуации в экономике.

Турецкая лира за ноябрь обвалилась почти на треть по сравнению с началом года. Причиной этому называют политику ЦБ, который, как считается, под нажимом властей продолжает снижать учетную ставку, составляющую на данный момент 14%. Это один из наиболее высоких уровней среди развивающихся стран.

В начале недели курс упал до уровня 18 лир за доллар. Однако после заявлений властей о новых мерах по возвращению финансовой стабильности национальная валюта отыграла за несколько часов до 30% потерянной за последние недели стоимости. Сейчас курс колеблется в районе 12 лир за единицу американской валюты.