МИД России: Дверь для участия Грузии в формате «3+3» всегда открыта



Все участники региональной консультативной платформы по Южному Кавказу «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) выразили заинтересованность в участии Грузии, дверь для присоединения Тбилиси к формату остается открытой всегда. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается вопроса и полемики относительно участия Грузии, на первом заседании платформы 10 декабря, как вы знаете, все страны, включая Россию, единодушно выразили заинтересованность в участии Тбилиси в этом формате, сошлись на том, что дверь для Грузии всегда остается открытой», — отметила Захарова.

Комментируя заявление МИД Турции о возможности проведения следующего заседания формата в Анкаре, дипломат напомнила, что не только эта страна выразила готовность предоставить площадку для очередных консультаций.

«Это, на мой взгляд, говорит о том, что заинтересованность у всех участников этого формата в продолжении совместной работы и налаживании практического взаимодействия весьма высокая. А вот согласование места проведения и содержательного наполнения следующей встречи проходит по линии внешнеполитических ведомств на основе консенсуса всех участников. Мы исходим из того, что в первую очередь важно сосредоточиться на вопросах, которые представляли бы общий интерес, среди них: развитие торгово-экономических, транспортных, культурно-гуманитарных связей, борьбы с общими вызовами и угрозами», — подчеркнула Захарова.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила о том, что не планирует участвовать в данной региональной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира в виде «тройки». 10 декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы «3+3» на уровне заместителей министров иностранных дел.