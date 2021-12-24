Захарова пожелала терпения Баку и Еревану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала карабахский конфликт одним из наиболее сложных, затяжных и кровопролитных.

В ходе брифинга в пятницу российский дипломат пожелала Азербайджану и Армении мира и терпения в деле урегулирования противостояния, передает «Спутник-Армения».

«Желаю Армении и Азербайджану, а также всем тем экспертам, которые работают, в том числе с российской стороны, тем, кто непосредственно на земле бережет ситуацию от каких-то новых осложнений, в первую очередь, мира, терпения, успеха и удачи в этой очень непростой миссии по урегулированию одного из самых затяжных, сложных и кровопролитных конфликтов», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России выразила надежду на то, что все сложится, если все стороны будут прилагать максимальные усилия.

Она констатировала, что трехсторонние договоренности от 9 ноября 2020-го в течение уходящего года в целом выполнялись. По словам Захаровой, Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех его положений.