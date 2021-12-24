Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев позвонили Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Таджикистана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии азербайджано-таджикских двусторонних дружественных отношений, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Также Ильхаму Алиеву позвонил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему новых успехов и крепкого здоровья.