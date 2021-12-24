Путин заявил, что политическая мудрость Алиева способствовала прекращению боевых действий в Карабахе

«Политическая мудрость президента Ильхама Алиева способствовала прекращению боевых действий».

Об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме AZTV «Президент. Неповторимая дипломатия», посвященном 60-летию главы государства, передает Report.

В. Путин напомнил, что Россия выступала в качестве посредника в ходе 44-дневной войны, и «я рад, что нам удалось достигнуть этой договоренности».

«Наша цель направлена на то, чтобы люди в этом регионе чувствовали себя спокойно и уверенно, чтобы были разблокированы все препятствия для развития экономики, чтобы люди чувствовали, что они живут в безопасности и имеют хорошие перспективы развития, чтобы они спокойно смотрели в свое будущее и будущее своих детей», — заявил В. Путин.