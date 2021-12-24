Нарышкин поздравил Алиева и поблагодарил за взаимодействие между спецслужбами Азербайджана и России

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«От имени руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с 60-летием. В своей благородной деятельности, направленной на процветание азербайджанского народа, Вы в полной мере используете свой богатый опыт и мудрость руководства. Ваш высокий профессионализм, чувство ответственности и долга перед страной вызывают большое уважение.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю вам новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности, крепкого здоровья, счастья, благополучия, искренности и внимания друзей, любви дорогих и близких вам людей.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить Вам благодарность за внимание и поддержку взаимодействия между спецслужбами наших стран. Это взаимодействие и впредь будет гарантом безопасности, защиты национальных интересов России и Азербайджана, сохранения мира и стабильности в регионе», — говорится в поздравлении.