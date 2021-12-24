В WhatsApp появится новая функция



WhatsApp расширит возможности пользователей перед отправкой медиафайлов, добавив возможности массовой рассылки фото и видео, сообщает портал WABetaInfo.

В популярном мессенджере в скором времени появится возможность рассылки медиаконтента. Когда пользователь будет отправлять изображение, видео или GIF-анимацию в чате с одним собеседником, он сможет выбрать еще несколько получателей, в том числе и опубликовать контент в статус. Сейчас рассылка возможна исключительно при отправке медиа из вкладки «Камера».

На данный момент эта функция доступна в бета-версии WhatsApp на гаджетах под управлением Android. WABetaInfo не сообщает о возможных сроках появления возможностей рассылки медиаконтента среди пользователей Android и iOS.

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