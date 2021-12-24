Саакашвили беспокоит сближение Грузии с Россией в ущерб интеграции с ЕС



Грузия теряет поддержку Запада и все больше сближается с Россией, об этом заявил экс-президент страны Михаила Саакашвили в своем «западном манифесте», опубликованном в его Facebook.

Как утверждает Саакашвили, в Грузии якобы все громче звучат «разговоры об углублении отношений с Россией и снятии дипломатических ограничений».

По его мнению, в страну было якобы внедрено большое количество «агентов российских спецслужб», а грузинское телерадиопространство заполнено российскими «контентом и пропагандой».

По словам экс-президента, проекты круизных терминалов и глубоководного порта, которые должны были стать для Грузии «окном в Европу», были свернуты, а «главным инфраструктурным проектом» вместо этого якобы стало строительство в Россию новой дороги, «не имеющей экономического значения» для Тбилиси.