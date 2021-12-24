Подготовлена госпрограмма реинтеграции освобожденных территорий в экономику страны



Уровень загрязнения минами на освобожденных территориях настолько высок, что не имеет аналогов в мире.

Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, выступая сегодня на научно-практической конференции на тему «Карабах: новый взгляд на мир с Южного Кавказа», организованной партией «Ени Азербайджан».

По его словам, правильная организация этого процесса так же важна, как и его результаты.

«Чтобы организовать это системно, правительство Азербайджана осуществляет инновации. Это подход к процессу восстановления. По указанию президента Ильхама Алиева, был создан специальный координационный штаб. Здесь регулируются все процессы. В межведомственном центре действуют рабочие группы по 11 тематическим направлениям. Раньше их было много. По мере решения проблем их количество уменьшается. Определены различные меры в сфере осуществления скоординированной деятельности и проводятся реставрационно-строительные работы. Подготовлена государственная программа реинтеграции освобожденных территорий в экономику страны. Государственная программа основана на концепции этого процесса восстановления», подчеркнул Э.Гусейнов.