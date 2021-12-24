МВФ завершил консультации с Азербайджаном по статье IV

Международный валютный фонд (МВФ) завершил консультации с правительством Азербайджана по статье IV устава Фонда на 2021 год (2021 Article IV Consultation).

Как передает АПА со ссылкой на отчет МВФ, Азербайджан понес серьезный ущерб из-за пандемии COVID-19 и падения цен на нефть, но большой пакет помощи правительства помог смягчить экономические последствия шока. Поскольку ненефтяной сектор экономики после пандемии восстановился экономическая активность, по прогнозам, снова возрастет в 2021 году.

По прогнозам МВФ, в этом году ненефтяной ВВП Азербайджана вырастет на 4,5%, в 2022 году ожидается рост ненефтяного ВВП на 3,5%.

Отметим, что последние консультации по статье IV Устава МВФ проводились в 2019 году. В 2020 году данная консультация из-за пандемии была отложена.

Напомним, что статья IV включает проведение обзора во всех сферах экономики Азербайджана и последующее внесение предложений и рекомендаций правительству страны.