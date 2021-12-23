Lufthansa сократит число рейсов из-за омикрон-штамма

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменит около 10% рейсов своего зимнего расписания в связи со стремительным распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор авиаперевозчика Карстен Шпор.

«Мы наблюдаем резкое снижение количества бронирований в период с середины января по февраль. Поэтому в зимнем расписании полетов мы должны отменить 33 тыс. рейсов, или около 10%», — отметил Шпор (цитата по ТАСС).

При этом он уточнил, что низкий пассажиропоток наблюдался в том числе на внутренних рынках концерна Lufthansa, то есть в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии, которые в настоящее время особенно сильно пострадали от пандемии.