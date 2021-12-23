Владислав Гердин: Россия усилила давление на Ереван, чтобы максимально стимулировать ход переговоров

Помимо проблемной и переменчивой позиции премьер-министра Пашиняна, серьезной угрозой в Армении для переговорного процесса являются и реакционные, радикальные политические силы страны. Как известно, именно они являются тем отрицательным политическим балластом, что угрожают официальной власти любыми методами воздействия, вплоть до народных бунтов и физического устранения Пашиняна. Между тем, в последнее время, все больше нарастает противостояние оппозиционных сил страны и кабинета Пашиняна. Ряд парламентских оппозиционных фракций не поддержал предложение премьер-министра Никола Пашиняна о проведении закрытой встречи для обсуждение переговорного процесса с Азербайджаном. Более того, армянская оппозиция обещает в ближайшее время полностью заблокировать работу кабинета Пашиняна. Способен ли премьер Пашинян на эффективные переговоры с Азербайджаном, учитывая столь серьезное давление реваншистов на кабинет официальной власти в Армении?

«Да, ряд парламентских оппозиционных фракции не поддержал предложение премьер-министр Пашиняна по усилению динамики переговорного процесса с Азербайджаном, но это временное затруднение. Нередко звучат мнения о том, что реваншисты рано или поздно в Армении «перекроют кислород» всем планам Пашиняна, однако, Россия активно включилась в процесс продавливания своих интересов и применяет немало инструментов политического и экономического воздействия на Ереван».

Об этом в беседе с Minval.az сказал российский политолог Владислав Гердин, отметив при этом, что все последние инициативы Москвы, направленные на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, свидетельствуют именно об этом.

— Так, например, мы можем увидеть, что Россия использует самые разнообразные пакеты предложений, чтобы заставить Ереван «включиться» в процесс политического взаимодействия. Не знаю, мне кажется, что Кремль и российский МИД сделали столько заявлений, подчеркивая прямую заинтересованность России в разблокировки коммуникаций, что они буквально с места и мертвого поднимут. Так, вчера, российский вице-премьер Оверчук выступил с инициативой создания российско-армянского делового совета, призванного расширять связи между регионами двух стран, укреплять бизнес-контакты, создавать совместные производства, — отметил эксперт.

По его словам, все эти инициативы, конечно же, связаны с некоторыми инициативами Еревана, направленными на реализацию трехстороннего соглашения.

— Москва увидела, что Пашинян, наконец, пошел навстречу предложениям Баку, и тоже сделала выводы. Стало понятно, что Ереван согласен на диалог, как минимум, по ряду пунктов, и это говорит о том, что какой-то прок в переговорном процессе имеется. Оттого и Россия сейчас всячески направлена на укрепления экономических отношений с Арменией, стимулируя, таким образом, армян на сотрудничество. Но, если Армения опять начать стопорить процесс переговоров, Россия, также снова усилит свое давление на Ереван. Поэтому, даже если реваншисты в Ереване будут буквально атаковать Пашиняна, вплоть до конкретного подрыва устоев власти, Россия будет стараться находить объективные решения, щедрые экономические предложения, которые убедят армянскую общественность в не конструктивности армянской оппозиции. Всем же понятно, что армянские реваншисты ничего не могут пообещать своей стране: только политическую истерию и голодную зиму, — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров