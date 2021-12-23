Временному поверенному в делах Франции в Баку вручили ноту, Пекресс внесена в «черный список» МИД

Азербайджан вручил ноту протеста временному поверенному в делах Франции в связи c незаконным визитом кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в азербайджанский город Ханкенди.

«Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручена нота протеста в связи c незаконным визитом кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в азербайджанский город Ханкенди», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

До сведения поверенного было доведено, что данные действия «наносят вред азербайджано-французским двусторонним связям», а также серьезно повредили репутацию Франции в регионе и той роли, которую она может сыграть в нормализации азербайджано-армянских отношений после завершения конфликта.

Ведомство подчеркивает, что Пекресс и сопровождавшие ее граждане Франции включены в «черный список» МИД Азербайджана.