Ильхам Алиев повысил заработную плату сотрудникам МЧС



Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия военнослужащих действительной военной службы, сотрудников МЧС, имеющих специальные звания, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских работников, не являющихся государственным служащим.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, военнослужащим действительной военной службы МЧС Азербайджана, за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы, установлена надбавка к месячному должностному окладу в размере 20 процентов от этого оклада.