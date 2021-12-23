Глава МИД Армении рассказал генсеку ОДКБ о ситуации на границе с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем рассказал о ситуации на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«В ходе встречи министр Мирзоян также представил ситуацию в восточной приграничной зоне Армении, подчеркнул необходимость практических шагов, направленных на повышение уровня безопасности в соответствии с трехсторонним заявлением от 26 ноября», — отмечается в сообщении.