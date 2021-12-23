Замглавы МИД России: Мы должны исключить вступление Украины в НАТО

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил в интервью журналу «Международная жизнь», что США не смогут диктовать свои условия и использовать диалог по безопасности с Россией в качестве ширмы для военного усиления Украины в антироссийских целях.

«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам, или, которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас, как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», — отметил Рябков.

По его словам, в Вашингтоне прекрасно осведомлены о позиции России и находятся в постоянном контакте с представителями Москвы. Представитель МИД РФ также раскрыл основные стремления страны при возможном заключении договоренностей с США.

«Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО. Мы должны гарантировать нашу безопасность, по крайней мере, в тех параметрах, и на тех рубежах, которые мы имели на момент заключения Основополагающего акта Россия — НАТО в 1997 году. Я не буду пересказывать все то, что давно обсуждается в публичном пространстве, что получило много откликов и на Западе, и комментариев у нас» — подчеркнул дипломат.