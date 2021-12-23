Григорян: Открытие ветки железной дороги Карс-Гюмри создает большие возможности для Армении

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью на Общественном телевидении Армении ответил на вопрос о том, почему страна обслуживает турецкую повестку.

«Был публичный процесс об условном начале армяно-турецких отношений. Армения отреагировала на положительные сигналы от Турции относительно нормализации отношений. Что касается повестки, мы многократно говорили, что должны сесть за стол переговоров и понять, какую повестку можно сформировать. Пока в целом повестки нет», — сказал Григорян, передают армянские СМИ.

По его словам, Армения готова к урегулированию. В регионе есть такие возможности в широком контексте. Например, открытие ветки железной дороги Карс-Гюмри создает большие возможности для Армении и Турции и создает экономическую взаимозависимость, что является важным фактором стабильности и безопасности.

«Турецкая сторона не говорит, что должно происходить, она делает публичные заявления. И мы почти на все эти заявления отвечаем и представляем позицию Республики Армения, исходящую из ее интересов. Мы считаем, что важно сесть за стол переговоров и обсуждать все те вопросы, о которых говорится публично», — сказал Григорян.