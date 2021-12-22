Переговоры глав МИД Азербайджана и Ирана в фотографиях

Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдуллахианом.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Встреча министров иностранных дел, начавшаяся в формате один на один, продолжилась с участием делегаций с обеих сторон.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что связи между Азербайджаном и Ираном основаны на древней истории и общей культуре. Он отметил, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами развиваются на высоком уровне. Министр отметил, что контакты между официальными лицами страны, в частности встречи на уровне глав государств, дают серьезный толчок развитию двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Ирана выразил удовлетворение пребыванием в Баку. Он отметил, что с Президентом Азербайджана была проведена очень плодотворная встреча и проведены всесторонние обсуждения.

Министры обсудили успешно реализуемое между Азербайджаном и Ираном сотрудничество в экономической, торговой и гуманитарной сферах. В этой связи была отмечена деятельность Государственной комиссии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, новых постконфликтных реалиях и возможностях сотрудничества, в том числе о будущих перспективах механизма консультаций в формате 3+3, пользе открытия коммуникаций для стран региона и других темах.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.