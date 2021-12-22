Киану Ривз снимется в фильме о супергероях Marvel

Голливудский актер Киану Ривз в интервью ComicBook подтвердил переговоры с Marvel Studios о съемках в одном из фильмов кинематографической вселенной.

Ривз уточнил, что героя, которого он сыграет, пока не выбрали. «Я встретился с Кевином Файги, и он оказался отличным парнем. Но мы все еще ничего не решили, нужно искать что-то подходящее», — уточнил Ривз.

Кевин Файги в 2019 году рассказывал, что хотел бы пригласить звезду «Матрицы» сняться в одной из лент киновселенной Marvel.

Ранее Киану Ривз рассказал, что для него «было бы честью» принять участие в фильмах Marvel, так как их снимают «режиссеры и провидцы», которые делают то, что никто до них не делал. «В этом смысле киновселенная Marvel особенная, с точки зрения масштаба, амбиций, производства. Так что было бы здорово поучаствовать в этом», — сказал артист.