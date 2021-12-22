Иран намерен развивать отношения с Азербайджаном, Турцией и Россией в четырехстороннем формате

Между Азербайджаном и Ираном достигнуты важные договоренности.

Об этом сказал находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам Абдуллахиана, двусторонние отношения будут стремительно развиваться.

«Приоритетом нового правительства Ирана является развитие отношений с Азербайджаном на максимальном уровне», — сказал он (цитата по Trend).

Министр отметил, что новое правительство Ирана также хочет развивать отношения с Азербайджаном, Турцией и Россией в четырехстороннем формате.