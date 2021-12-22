Иран одним из первых поддержал платформу 3+3, сказал Байрамов

Отношения между Ираном и Азербайджаном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности. Как во время оккупации Арменией азербайджанских территорий, так и во время 44-дневной Отечественной войны Иран поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Иран поддержал историческую победу Азербайджана в Отечественной войне, и Азербайджан это ценит.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Министр отметил, что в то время как оккупация Арменией азербайджанских территорий представляла собой угрозу региональной безопасности, освобождение Азербайджаном своих территорий создает новые возможности для развития и экономического роста в регионе.

«132 километра границы между Ираном и Азербайджаном долгие годы находились под армянской оккупацией. Освобождение Азербайджаном этих территорий создает новые возможности для развития отношений между Ираном и Азербайджаном. Верим, что в ближайшее время мы увидим существующие перспективы», — приводит его слова «Тренд».

Министр отметил, что одним из новых положительных факторов, связанных с окончанием оккупации, является платформа сотрудничества «3+3».

«Иран был одной из первых стран, поддержавших этот формат. После того, как Президенты Турции и Азербайджана сделали заявление об этом формате сотрудничества, Иран и Россия стали первыми странами, поддержавшими этот формат. Это важная площадка, которая вносит позитивный вклад в развитие региона», — добавил он.