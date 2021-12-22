Гарибашвили: Грузия следит за процессами, происходящими в регионе после Карабахской войны

“Для Грузии крайне важен устойчивый мир в регионе”. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на онлайн-конференции дипломатического корпуса страны, аккредитованного за рубежом.

Он отметил, что Грузия внимательно следит за процессами, происходящими в регионе после Карабахской войны. Об этом пишет «Репорт».

Касаясь тесных отношений со странами региона, премьер-министр отметил, что выдвинутая им инициатива мирного соседства направлена на развитие диалога в регионе, восстановление доверия между соседями и укрепление позиции Грузии в качестве посредника.