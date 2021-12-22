Ахундов: Русские в Азербайджане чувствуют себя очень комфортно

Азербайджано-российские отношения носят предсказуемый характер и будут развиваться в последующие годы, считает политолог Фуад Ахундов.

«Сегодня можно сказать, что азербайджано-российские отношения носят предсказуемый характер. Это, конечно же, результат деятельности президента Ильхама Алиева. В целом, у президента Азербайджана комфортные отношения и с Анкарой, и с Москвой, и с Вашингтоном, и с Брюсселем. Это действительно говорит о большом умении Ильхама Алиева, мастерстве руководителя», — сказал Ахундов в среду в ходе онлайн круглого стола, посвященного итогам года российско-азербайджанских отношений и роли президента Ильхама Алиева в развитии современного Азербайджана.

Ахундов подчеркнул, что Азербайджан стал проводить сбалансированную внешнюю политику после прихода к власти в стране общенационального лидера Гейдара Алиева, «который, выражаясь шахматным языком, получил партию в проигрышном состоянии и единственно верными ходами выровнял ситуацию, заложил основу будущего развития, и которая получила дальнейший импульс в период президентства Ильхама Алиева». «И вот что я хочу сказать: с 1993 года в России были определенные силы, и мы прекрасно знаем, откуда они, которые постоянно говорили, что Азербайджан будет отдаляться от России в сторону Запада, нельзя ему подписывать контракт (нефтяной в 1994 году), что Азербайджан разбогатеет и уйдет на запад. Однако, на деле с каждым годом становилось ясно, что азербайджано-российские отношения только улучшались», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Политолог добавил, что президент Азербайджана в настоящее время поручил не только восстанавливать освобожденные от армянской оккупации территории, где все стерто с лица земли, но и за последние несколько дней подписал пакет распоряжений, направленных на улучшение социального положения свыше 2 млн граждан страны.

Ахундов подчеркнул, что рейтинг президента Алиева «очень высокий».

Политолог выразил уверенность, что в дальнейшем азербайджано-российские отношения будут развиваться, будет расти взаимный товарооборот.

Он добавил, что русские в Азербайджане чувствуют себя очень комфортно. «В свое время зарубежные социологи проводили большое исследование, соответствующий доклад был презентован в центральном офисе агентства «Интерфакс», широко публиковался в других СМИ. Это исследование касалось жизни русских в постсоветских республиках. Оказалось, что меньше всего русских в Армении, где им живется хуже всего. А в Азербайджане число проживающих русских было больше, чем русских в Армении, Грузии и всех северокавказских республиках вместе взятых. Это тоже говорит о том, насколько им тут комфортно, что в Азербайджане создана национально толерантная среда. И это тоже результат деятельности нашего президента», — подчеркнул Ахундов.