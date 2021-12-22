Михаил Финкель: Позиция Ильхама Алиева на переговорах всегда более сильная, благородная и щедрая

Политические и дипломатические инструменты Азербайджана, применяемые на переговорах в Брюсселе и в Сочи, как отмечают ряд экспертов, принесли эффективные результаты, стали залогом установления мирной жизни на Южном Кавказе. Однако, переговоры продолжаются, и на них пока еще не поставлена точка, более того, ясно, что многое еще предстоит обсудить и сделать, а точки по многим позициям сторон пока еще не поставлены. Каковы дальнейшие пути диалога и подводные камни переговоров?

«В последнее время мы все стали свидетелями многочисленных раундов переговоров между президентом Азербайджана Алиевым и премьером Армении Пашиняном. Это и переговоры в Сочи, и встреча в Брюсселе. И, как мы видим, азербайджанская позиция, озвученная Ильхамом Алиевым, она всегда более сильная, более благородная и более щедрая».

Отметив при этом, что такая позиция возможна оттого, что «Азербайджан – уверенная в себе в страна, а президент Алиев предлагает мирный договор, взаимное признание границ, экономические выгоды Армении, если Ереван будет и впредь идти по пути мирного договора».

Между тем премьер Пашинян, по мнению политолога, на переговорах ведет себя нервно и неуверенно, как человек, который не все решает и под которым «качается стул», не готов подписывать всеобъемлющий мирный договор и признавать границы Азербайджана, в том числе, освобожденный Карабах.

— Президент Алиев предложил Пашиняну и Армении в его лице многочисленные бизнес-проекты: свободную экономическую зону, свободу передвижения грузов, транспорта, средств, что, конечно же, является щедрым предложением для населения Армении. А это значит — создание новых рабочих мест, повышение общего уровня жизни страны, это и улучшение снабжения и логистики для Армении… Но тем не менее, я не до конца уверен в том, что Пашинян может и хочет принять все то, что предложено ему, – отметил израильский политолог.

При этом, как отмечает Финкель, политологам, дипломатам и обычным людям из разных стран отчетливо видна «открытая, честная, транспарантная позиция, уверенного в себе Азербайджана, напротив которого находится юлящий, сидящий на иголках человек, который и принять все предложенное не может, хотя, может, и хочет отчасти, но и отказаться открыто ему тоже не с руки».

И это, как отмечает политолог, как в известной русской поговорке «И хочется, и колется…».

«Но, вот только не всегда, увы, «можется», — отметил с усмешкой политолог.

— Конечно, нельзя не отметить успех в переговорах о прокладке железной дороги, что будут соединять Азербайджан, Нахчыван и Турцию, тот самый Зангезурский коридор, который долго был камнем преткновения между странами на переговорах. Поэтому, на всех направлениях я вижу успешное политическое, дипломатическое и бизнес-продвижение Азербайджана – все эти инициативы будут на благо Азербайджану, всему Южному Кавказу в целом, и Армении тоже. Хотя, предвижу, что эта страна еще будет втыкать палки в колеса переговорного процесса, — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров