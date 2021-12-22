Между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан план сотрудничества

21 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Вначале в Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Министр обороны Грузии прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны двух стран.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Закир Гасанов отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества, играющего особую роль не только в развитии наших стран, но и в обеспечении безопасности во всем регионе. Подчеркнув важность совместных учений, министр отметил, что проводимые в Грузии трехсторонние командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2021» являются олицетворением дружбы и нерушимого сотрудничества между нашими странами.

Министр обороны проинформировал своего коллегу о работе, проводимой на территориях, освобожденных под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Дж.Бурчуладзе отметил, что это является наглядным примером высокого уровня взаимоотношений между нашими странами. Была особо подчеркнута необходимость подобных встреч с точки зрения расширения двустороннего сотрудничества.

Министр обороны Грузии поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и обеспечением территориальной целостности нашей страны. Была отмечена особая значимость установления мира в регионе.

На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах, проведении совместных военных учений, организации рабочих встреч и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Было особо подчеркнуто, что дружественные отношения глав государств играют важную роль в развитии связей между нашими государствами. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о работе, проводимой в направлении развития двустороннего, а также трехстороннего военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития военного сотрудничества, проведении совместных военных учений, организации рабочих встреч и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

В заключение был подписан «План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Грузии на 2022 год».