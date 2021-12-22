Россия, Иран и Турция договорились провести саммит в Тегеране



Россия, Иран и Турция договорились провести саммит в астанинском формате в Тегеране в феврале — марте 2022 года в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил в среду ТАСС старший советник министра иностранных дел по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

«Да, саммит планируется. Мы готовимся к тому, чтобы провести его в начале следующего года. Это будет зависеть от ситуации с пандемией. Но в целом мы договорились о проведении саммита. Скорее всего, в феврале или марте мы сможем провести этот саммит», — подчеркнул иранский дипломат.

Хаджи отметил, что вопрос о его проведении стоял на повестке дня переговоров в Нур-Султане и будет отражен отдельным пунктом в итоговом заявлении стран-гарантов.

Отвечая на вопрос о том, будут ли предшествовать встрече на высшем уровне переговоры глав МИД РФ, Ирана и Турции, дипломат указал: «Да. Мы договорились по этому вопросу. Это будет в следующем году. В январе или начале февраля мы проведем встречу глав МИД, а после этого проведем саммит».

Он также рассказал, что следующая международная встреча по Сирии в астанинском формате будет созвана спустя несколько недель после саммита РФ, Ирана и Турции. «Зависит от проведения саммита. Спустя несколько недель после саммита», — заключил он.

1 июля 2020 года президенты России, Ирана и Турции провели виртуальный саммит, посвященный сирийскому урегулированию, и обсудили перспективы очной встречи, которая пройдет в Тегеране, когда позволит эпидемическая обстановка.