Пашинян осудил с Оверчуком открытие транспортных коммуникаций в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в среду вице-премьера России Алексея Оверчука, сообщили в пресс-службе кабмина Армении.

На встрече присутствовали вице-премьер Армении Мгер Григорян и посол России в Армении Сергей Копыркин.

Пашинян и Оверчук обсудили вопросы двусторонней повестки, активизации экономических связей. Стороны коснулись объемов торгового оборота между двумя странами и подчеркнули рост показателей.

Они также затронули проблему открытия транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе, перспектив восстановления экономических связей и текущих вопросов, связанных с деятельностью трехсторонней рабочей группы, функционирующей на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

Делегация во главе с российским вице-премьером прибыла в Ереван с целью участия в заседании межправительственного совета. Ранее Оверчук побывал в Баку.