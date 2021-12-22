Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса



Сроки окончания пандемии коронавируса спрогнозировал основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс. Своим мнением он поделился в своем персональном Twitter-аккаунте.

Бизнесмен считает, что пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году. Также Гейтс предположил, что с появлением «омикрон»-штамма, возможно, мир переживает ее самую сложную часть.

Гейтс считает, что ни один вирус в истории не распространялся так быстро, как «омикрон».

«Скоро он будет во всех странах мира», — предсказал основатель Microsoft. Он добавил, что нужно отнестись к этой вариации коронавируса серьезно, поскольку до сих пор неизвестно, насколько тяжелые симптомы он вызывает.

«Даже если он лишь наполовину такой же серьезный, как дельта, то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный», — полагает Гейтс. По его предположениям, если принимать необходимые меры, то следующий год может стать последним для пандемии.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России больше чем в два раза выросло число детей, зараженных «омикрон»-штаммом коронавируса. Кроме того, увеличилось число случаев повторного заболевания COVID-19. В связи с этим Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса. Министр также назвал симптомы заражения «омикроном» и рассказал, насколько против нового штамма эффективен «Спутник Лайт».