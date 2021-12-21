Ковид может привести к шизофрении

В Екатеринбурге 22-летняя студентка попала в психбольницу с психическим расстройством после коронавируса. Хотя ковид протекал у неё в лёгкой форме, девушка три месяца провела в клинике с диагнозом «шизофрения». О случившемся порталу e1.ru рассказала мать пациентки.

«Я очень много интересовалась этой темой, когда Маша заболела. Узнала, что ковид сильно влияет на клетки мозга, узнала о других подобных историях. Когда люди просто сходят с ума. Маша могла смотреть фильм по телевизору, а ей казалось, что вокруг неё кто-то воюет», — рассказывает мать.

По словам женщины, девушка говорила, что скоро «должен настать конец света», она жила в бреду и видела галлюцинации. Изначально неадекватное состояние девушки её родные списали на переутомление. Однако в клинике посоветовали стационарно пройти обследование. Официальных комментариев от врачей не поступало. По словам матери пациентки, она спрашивала о возможной связи наступившей шизофрении и ковида. Врачи разводили руками и объясняли, что исключить такое нельзя.

Сейчас с девушкой всё в порядке и она уже находится дома. Её родные опасаются рецидива заболевания. Семья вакцинировалась от ковида, чтобы избежать повторения ситуации и возможных осложнений.