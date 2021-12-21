Украинская актриса: Путин не нападет, не переживайте

Украинская актриса Любовь Титаренко в беседе с политологом Александром Семченко призвала соотечественников не бояться вооруженного нападения со стороны России. По ее словам, президент РФ Владимир Путин не является врагом для Украины.

«Путин не нападет, Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Беларуси», — заявила Титаренко, слова которой приводит «Газета.ру».

Она уточнила, что Путин поднимает авторитет своей страны на мировой арене. К тому же, добавила артистка, без него не решается ни одна глобальная проблема. Аргументируя свою позицию, она напомнила, что лидер США Джо Байден в первую очередь обращается именно к Путину по решению какого-либо вопроса.

«Байден любой вопрос решает по звонку или при встрече, в первую очередь не с Макроном или Шольцем, а именно с Путиным», — резюмировала Титаренко.

Любовь Титаренко — преимущественно театральная актриса и режиссер. В Киевском драматическом театре «Браво» она создала более сотни спектаклей по мировой и украинской литературе. Также она известна как общественно-политический деятель в Украине.