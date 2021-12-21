Актер лишился роли из-за сексуального скандала

Американского актёра Криса Нота, оказавшегося в центре сексуального скандала, исключили из сериала «Уравнитель», в котором он играл одну из ключевых ролей. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявления Universal Television и CBS.

Отмечается, что 67-летний актёр появится ещё в одном эпизоде, который был снят при его участии до обвинений. Что будет с сериалом дальше, пока не сообщается. В «Уравнителе» Нот играл роль Уильяма Бишопа — бывшего коллеги главной героини сериала по ЦРУ.