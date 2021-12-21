ООН не может решать проблемы, заявил Шентоп

Справедливый миропорядок возможен лишь на основе уважения к суверенитету и равноправию государств. Об этом заявил председатель Великого национального собрания (ВНС, парламент) Турции Мустафа Шентоп, выступая во вторник в парламенте Северной Македонии.

Шентоп уверен, что человечество сможет добиться формирования более сбалансированной глобальной системы.

В данной связи особо значимым, по мнению турецкого спикера, является призыв Турции к реформированию структуры СБ ООН.

«Современная система ООН не способна решать проблемы. Решения по актуальным вопросам либо не принимаются, либо не реализуются. В данной связи особо ценен призыв президента Эрдогана о том, что «Мир больше пяти. Мы утверждаем, что новый и более справедливый мир возможен. Новый и более справедливый мир, безусловно, будет создан на основе уважения к суверенитету и равноправию стран, на основе мира и сбалансированного распределения богатств», — заявил председатель ВНС (цитата по «Анадолу»).

Шентоп коснулся также борьбы Турции с терроризмом, отметив, что страна преодолела важный путь в борьбе с террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Турецкий спикер заявил, что цель Анкары заключается в полной ликвидации ячеек FETÖ за рубежом.

«FETÖ продолжает свою деятельность под прикрытием образовательных учреждений или компаний. Мы осведомлены, что FETÖ действует и в Северной Македонии и ждем конкретных шагов по ликвидации этой деятельности», — сказал Шентоп.

Он также обратил внимание Северной Македонии на то, что FETÖ представляет угрозу и риск национальной безопасности не только Турции, но и всех стран, где она присутствует.