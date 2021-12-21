Алиев принял турецкого министра Фатиха Донмеза

21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатиха Донмеза.

Министр Фатих Донмез передал главе государства приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия главы Турецкого государства и просил передать его приветствия Реджепу Тайипу Эрдогану.

На встрече было подчеркнуто постоянное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех областях, с удовлетворением отмечено продолжение сотрудничества в энергетическом секторе, как и в прежние годы.

В ходе беседы говорилось о значении совместных глобальных энергетических проектов, реализуемых Азербайджаном и Турцией, было подчеркнуто, что визит министра Фатиха Донмеза является хорошей возможностью для обсуждения перспектив развития сотрудничества в энергетической сфере.

На встрече было отмечено, что предстоящий в Баку 1-й Азербайджано-турецкий энергетический форум является новой платформой для расширения сотрудничества между нашими странами, выявления новых направлений, обсуждения конкретных проектов в энергетическом секторе.

