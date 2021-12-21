Лидеры России и Франции обсудили политику по Карабаху

РФ и Франция намерены действовать синхронно в вопросе Карабаха (Карабахский регион Азербайджана — прим. Минвала), сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Отмечается, что стороны выразили удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе.

«Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно», — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте.

«В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы. Владимир Путин информировал о проводимой российской дипломатией работе по этой теме», – отмечается в сообщении Кремля.