Сакен Мукан: Политические и экономические успехи Азербайджана укрепляют весь тюркский мир

Ноябрь и декабрь уходящего года безусловно, оказался успешен для Азербайджана — как на политическом, так и на экономическом олимпе, и буквально перенасыщен на геополитические события. По мнению ряда международных экспертов, в этом смысле именно Азербайджана задает лидерство как в тюркском мире, так и в евразийском регионе, а также на пространстве СНГ – содружестве стран, близких нашей стране в силу общности культурных и экономических связей. Итак, какие события по мнению экспертов из тюркского мира стали определяющими за этот период?

«За последние три недели, внешнеполитическая повестка Азербайджана пополнилась весьма важными событиями, которые внесли значительную лепту в укрепление конструктивной позиции страны на международной арене».

Такое мнение высказал в беседе с Minval.az казахстанский политолог, ассоциированный профессор научно-образовательного департамента «международные отношения и управление» университета Нархоз города Алматы Сакен Мукан, добавив, что 26 ноября 2021 года, трехсторонняя встреча по инициативе президента РФ В. Путина президентов Азербайджана, Армении и России в городе Сочи (РФ) в очередной раз продемонстрировала степень стратегической важности поствоенного урегулирования в канун годовщины подписания договора о прекращении огня в Карабахе.

По мнению политолога, важный момент встречи состоял в том, что Ильхам Алиев по итогам переговоров акцентировал внимание на необходимости делимитации границ двух стран с целью дальнейшей разблокировки коммуникаций между двумя народами.

Также, весьма определяющей, по мнению политолога, стала встреча двух лидеров на полях саммита «Восточного партнерства» ЕС 14 декабря 2021 года при посредничестве председателя ЕС Шарля Мишеля, на которой стороны в очередной раз обсудили вопрос разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Как считает казахстанский политолог, важно, что Баку и Ереван пришли к обоюдному согласию о создании временной рабочей группы по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы. В ходе трехсторонней встречи Пашинян подтвердил договоренность с президентом Азербайджана о прокладке железнодорожной линии через территорию Армении.

При этом, как отмечает эксперт, стороны также продолжат обсуждать маршрут автомобильной дороги, которая позволит Армении беспрепятственно экспортировать товары и услуги в соседние страны.

— Немаловажным событием можно назвать заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Турция и Армения возобновят чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном и тот факт, что страны назначат специальных посланников для обсуждения шагов по нормализации отношений в ближайшее время. В этом смысле, стабильность в регионе нацелена на укрепления экономических связей в долгосрочной перспективе, — отметил казахстанский политолог.

Как считает политолог, очередным шагом в стабилизации и укреплении позиции Азербайджана в регионе является возможная интеграция Азербайджана в ЕАЭС. В частности, то, что почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Азербайджан мог бы стать страной — наблюдателем в ЕАЭС.

По мнению политолога, очень в этом контексте важны слова Назарбаева о том, что «взаимодействие Азербайджана и ЕАЭС будет содействовать активизации взаимной торговли и осуществлению масштабных инфраструктурных проектов».

— И наконец, относительно все позитивные сдвиги, связанные с внешнеполитической деятельностью Азербайджана во главе его лидера Ильхама Алиева максимально позитивно сказываются на дальнейшем укреплении Организации Тюркских государств, которая с недавних пор трансформировалась в полноценную международную организацию, тем самым объединив современные тюркские государства.

И, безусловно, неоценим вклад Азербайджана в развитие общего тюркского мира, в его политическую и экономическую интеграцию. Политические и экономические успехи Азербайджана укрепляют весь тюркский мир, — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров